До конца года инфляция превысит 30%, а экономика сократится на треть – НБУ

Национальный банк значительно ухудшил прогноз инфляции на 2022 год. Регулятор ожидает, что она превысит 30% (а не 20%, как раньше) при сокращении экономики на треть. Об этом НБУ сообщил в четверг, 21 июля.

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"Шоки предложения в условиях полномасштабной войны и в дальнейшем будут оказывать значительное влияние на ценовую динамику", — заявили в НБУ.

Базовый сценарий Нацбанка предполагает полноценное возобновление работы черноморских портов с начала 2023 года, но в ближайшие месяцы будет сохраняться высокая вероятность террористических атак России на объекты инфраструктуры и производственные мощности.

Это будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Сохранятся также высокие мировые цены на энергоносители.

В таких условиях Национальный банк планирует проводить жесткую монетарную политику, чтобы не дать инфляции значительно превысить 30%.

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Учитывая последствия войны и значительный вклад в повышение административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%.

Ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.

Падение экономики из-за войны в 2022 году ожидается на уровне около 33%.

С завершением активной фазы войны ожидается умеренное усиление потребительского спроса, отладка технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.

Учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023–2024 годах составят около 5–6% в год, считают в НБУ.

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Андрей Водяный

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