В НБУ спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара

Рынок ищет новое равновесие после повышения официального курса НБУ на 25% до 36,57 гривень. Курс доллара на наличном рынке стабилизируется в течение двух-трех дней. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что рынок отреагировал на решение НБУ расширением спредов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Николайчук убежден, что у НБУ "намного больше возможностей защищать" новый курс 36,57 гривень, чем старый – 29,25.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 1,50 грн – до 38,50 грн/$. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн/$.

Национальный банк Украины впервые с начала войны изменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

Увеличение официального курса гривни напрямую повлияет на курс операций для экспортеров и импортеров, пояснили в НБУ.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.