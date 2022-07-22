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В НБУ спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 10:59
В НБУ спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара - Фото
Сергей Николайчук

Рынок ищет новое равновесие после повышения официального курса НБУ на 25% до 36,57 гривень. Курс доллара на наличном рынке стабилизируется в течение двух-трех дней. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что рынок отреагировал на решение НБУ расширением спредов.

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Николайчук убежден, что у НБУ "намного больше возможностей защищать" новый курс 36,57 гривень, чем старый – 29,25.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 1,50 грн – до 38,50 грн/$. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн/$.

Наталия Софиенко
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НБУ курс гривни
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