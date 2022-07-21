В НБУ разъяснили, как повлияет на валютный рынок увеличение курса гривни

Увеличение официального курса гривни по отношению к доллару США на уровне 36,57 грн прямо повлияет на курс операций для экспортеров и импортеров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Они покупают валюту в безналичном сегменте валютного рынка. Сегодня на нем действуют следующие условия: курс продажи и покупки валюты не может отклоняться более чем на 1% от официального. Такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка ожидаемое. Оно увеличит приток и соответственно продажа валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания", — говорится в сообщении.

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В Нацбанке подчеркнули, что повышение уровня официального курса напрямую не будет влиять на наличный сегмент валютного рынка. Ведь курс продажи валюты банками населению не имеет прямой привязки к официальному курсу.

"В то же время это решение будет иметь ограниченное влияние на цены, поскольку основными факторами ускорения инфляции на сегодняшний день являются последствия войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также роста цен на мировых товарных рынках, в частности на нефть и газ", — отметили в НБУ.

В то же время фиксация официального курса гривни к доллару на более устойчивом уровне позволит Национальному банку удерживать курсовую стабильность и сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине, убеждены в Нацбанке.

Кроме того, Национальный банк пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривни, сказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий на брифинге.

"По оценкам Национального банка, при текущих условиях возврат к плавающему курсообразованию несколько преждевременен. Для этого отсутствуют предпосылки", — сказал Гелетий.

Национальный банк Украины впервые с начала войны сменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

Наталия Софиенко

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