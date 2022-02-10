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Евросоюз резко ухудшил прогноз инфляции из-за дорогих энергоресурсов

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 12:44
Евросоюз резко ухудшил прогноз инфляции из-за дорогих энергоресурсов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейская комиссия ухудшила прогноз инфляции в ЕС на 2022 год с 2,5% до 3,9% в связи с высокими ценами на энергоресурсы. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Пик инфляции в Европе ожидается в первом квартале 2022 года (4,8%), после чего влияние стоимости газа, нефти и электроэнергии на уровень потребительских цен должно пойти на убыль.

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Уже в четвертом квартале инфляция, по прогнозам Еврокомиссии, замедлится до 2,1%, а в 2023 году опустится ниже 2% – целевого уровня, установленного Европейским центробанком.

Внутренний валовой продукт Евросоюза в 2022 году, как ожидается, увеличится на 4,0% (осенью прогнозировалось 4,3%), а в 2023 году – 2,8% (ранее – 2,5%).

Европейская экономика уже восстановилась после кризиса, считает вице-президент Еврокомиссии Валдис Добмровскис, а безработица опустилась до рекордно низкого уровня. "Значительный рост цен на энергоносители и инфляция, сбои в цепях поставок и на рынке труда сдерживают рост. Но, глядя в будущее, мы ожидаем, что в течение года наберем скорость, поскольку некоторые из этих проблем станут решаться", – сказал он.

  • В январе 2022 года инфляция в еврозоне ускорилась до 5,1%, что является самым высоким значением показателя за всю историю. Такой всплеск инфляции связан с высокими ценами на энергоносители и продукты питания. По итогам 2021 года инфляция в ЕС составила 2,9%.
  • Многолетние максимумы инфляции фиксируют и в США, где годовой рост цен ускорился до 7% в декабре , хотя еще в мае 2020-го составил лишь 0,1%.
  • В Украине годовая инфляция стала самой большой с 2017 года – 10%.

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Андрей Водяный
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евросоюз ВВП инфляция еврокомиссия
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