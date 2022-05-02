Фиктивный импорт в Николаеве. Компания потеряла $1,2 млн при попытке вывести их за границу
Правоохранительные органы заблокировали попытку незаконного вывода за границу $1,2 млн посредством фиктивного импорта. Об этом сообщили Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности.
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Следователи установили, что компания, название которой не указывают, пыталась незаконно вывести деньги на счет другой фирмы в болгарском банке. Для этого был заключен мнимый договор об импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве.
Договор был заключен в марте, хотя возле города продолжались активные боевые действия и порт не работал.
Следователи обвинили компанию в незаконной попытке легализовать деньги и пошли в суд, который наложил арест на $1,2 млн, находившихся на банковских счетах украинского предприятия.
- 21 апреля НБУ сообщил о закрытии лазейки для вывода валюты за границу из-за виртуальных активов.
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