UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ закрыл лазейку для вывода валюты за границу через виртуальные активы

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 13:50
НБУ закрыл лазейку для вывода валюты за границу через виртуальные активы - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк закрыл лазейку, с помощью которой из Украины в марте-апреле могли вывести до $2,6 млрд. Об этом сообщается на сайте НБУ .

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Регулятор установил, что теперь физические лица смогут осуществлять операции квази-кэш (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов), используя только собственную иностранную валюту.

Лимит на такие операции – 100 000 грн в месяц в эквиваленте. Он распространяется также на трансграничные P2P-переводы.

По оценкам НБУ, это позволит снизить "непродуктивный отток капитала" из Украины, так как в марте объем чистых переводов иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил $1,7 млрд, а за первые 18 дней апреля – еще $0,9 млрд.

НБУ считает, что операции квази-кэш в основном осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности, для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ криптовалюта валюта
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 