НБУ закрыл лазейку для вывода валюты за границу через виртуальные активы

Национальный банк закрыл лазейку, с помощью которой из Украины в марте-апреле могли вывести до $2,6 млрд. Об этом сообщается на сайте НБУ .

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Регулятор установил, что теперь физические лица смогут осуществлять операции квази-кэш (пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов), используя только собственную иностранную валюту.

Лимит на такие операции – 100 000 грн в месяц в эквиваленте. Он распространяется также на трансграничные P2P-переводы.

По оценкам НБУ, это позволит снизить "непродуктивный отток капитала" из Украины, так как в марте объем чистых переводов иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил $1,7 млрд, а за первые 18 дней апреля – еще $0,9 млрд.

НБУ считает, что операции квази-кэш в основном осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности, для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено.

На прошлой неделе НБУ сообщил, что в Украине из-за войны резко увеличилось количество наличных денег в обращении.

Андрей Водяный

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