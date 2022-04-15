UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине из-за войны резко увеличилось количество наличных в обращении

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 11:55
В Украине из-за войны резко увеличилось количество наличных в обращении - Фото
Фото: depositphotos.com

В первом квартале 2022 года в Украине резко увеличилось количество наличных денег в обращении. За три месяца этот показатель вырос на 57,4 млрд грн, или на 9,2%, сообщила пресс-служба НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Такой прирост, по мнению Национального банка, объясняется повышенным спросом граждан на наличные деньги, который наблюдался вследствие неопределенности в начале войны.

НБУ указал, что уже во второй половине марта, когда стало ясно, что платежные карты работают, как раньше, началось изъятие наличных денег из оборота. В целом за март наличные в обращении выросли всего на 2,8%, или на 18,7 млрд грн.

На 1 апреля в обращении находилось 685 млрд грн наличных. На одного человека приходится 74 банкноты и 166 монет. Традиционно наиболее популярны 200 гривень и 10 копеек. Популярность 1000-гривневой купюры растет, но пока она занимает только 3,7% от общего количества банкнот в обращении. Среди монет меньше всего в обращении 10 грн – 0,8% от общего количества.

В Украине из-за войны резко увеличилось количество наличных в обращении

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ наличные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 