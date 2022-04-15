В Украине из-за войны резко увеличилось количество наличных в обращении

В первом квартале 2022 года в Украине резко увеличилось количество наличных денег в обращении. За три месяца этот показатель вырос на 57,4 млрд грн, или на 9,2%, сообщила пресс-служба НБУ.

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Такой прирост, по мнению Национального банка, объясняется повышенным спросом граждан на наличные деньги, который наблюдался вследствие неопределенности в начале войны.

НБУ указал, что уже во второй половине марта, когда стало ясно, что платежные карты работают, как раньше, началось изъятие наличных денег из оборота. В целом за март наличные в обращении выросли всего на 2,8%, или на 18,7 млрд грн.

На 1 апреля в обращении находилось 685 млрд грн наличных. На одного человека приходится 74 банкноты и 166 монет. Традиционно наиболее популярны 200 гривень и 10 копеек. Популярность 1000-гривневой купюры растет, но пока она занимает только 3,7% от общего количества банкнот в обращении. Среди монет меньше всего в обращении 10 грн – 0,8% от общего количества.

После начала войны НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 000 грн.

В начале апреля Верховная Рада подписала закон, гарантирующий вклады населения в банках.

Андрей Водяный

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