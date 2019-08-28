Фунт стерлингов упал на фоне остановки работы парламента

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за неделю после того, как премьер-министр Борис Джонсон приостановил работу Британского парламента, оставив законодателям мало времени, чтобы предотвратить Brexit без соглашения.

Как сообщает Reuters, фунт упал в цене на 0,6%, до $1,2156.

Сегодня, 28 августа, Джонсон заявил, что запланирует выступление королевы Елизаветы II на 14 октября. При этом он возразил, что препятствует парламенту помешать выйти Великобритании из ЕС без соглашения.

Однако этот шаг сократит время, доступное законодателям, которые хотят помешать ему вывести страну из Европейского Союза без соглашения о выходе.

Объявления завершило подъем фунта до месячного максимума на новостях о том, что оппозиционные партии ищут способы заблокировать жесткий Brexit.