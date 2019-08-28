Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фунт стерлингов упал на фоне остановки работы парламента

Фунт стерлингов упал на фоне остановки работы парламента
28.08.2019, 17:44

Британский фунт снизился до самого низкого уровня за неделю

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за неделю после того, как премьер-министр Борис Джонсон приостановил работу Британского парламента, оставив законодателям мало времени, чтобы предотвратить Brexit без соглашения.

Как сообщает Reuters, фунт упал в цене на 0,6%, до $1,2156.

Сегодня, 28 августа, Джонсон заявил, что запланирует выступление королевы Елизаветы II на 14 октября. При этом он возразил, что препятствует парламенту помешать выйти Великобритании из ЕС без соглашения.

Однако этот шаг сократит время, доступное законодателям, которые хотят помешать ему вывести страну из Европейского Союза без соглашения о выходе.

Объявления завершило подъем фунта до месячного максимума на новостях о том, что оппозиционные партии ищут способы заблокировать жесткий Brexit.

  • В конце июля фунт стерлингов упал до $1,22 из-за опасений, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Напишите нам
фунт стерлингов
Комментарии
Последние новости
 