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29.07.2019, 18:27

"Жесткий" Brexit: Фунт стерлингов упал до двухлетнего минимума

"Жесткий" Brexit: Фунт стерлингов упал до двухлетнего минимума

Угроза "жесткого" Brexit ударила по фунту стерлингов

Фунт стерлингов обновил двухлетних минимум, снизившись на 0,4% до $1,22 из-за опасений, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения, сообщает Bloomberg.

К евро фунт торгуется в пределах 1,10 евро, что на два евроцента меньше, чем в пятницу, 26 июля.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром Британии. До этого он пообещал, что выведет страну из Европейского союза без каких либо сделок к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit. 

В Британском правительстве полагают, что перспектива Brexit без соглашения становится все более реальной. 

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Теги: фунт стерлингов, борис джонсон, brexit
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