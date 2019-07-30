ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне, сообщает первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Обыски проводят по подозрению чиновников Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в злоупотреблении служебным положением.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - пишет Варченко.

В обысках принимают участие Главное управление внутренней безопасности ГФС и Генпрокуратура.

Другие подробности пока не сообщаются.