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Гетьманцев раскрыл подробности идеи "налога для Facebook"

Гетьманцев раскрыл подробности идеи "налога для Facebook"
30.01.2020, 11:04

В Слуге народа хотят заставить иностранные корпорации платить НДС

Если нерезидент ведет деятельность на территории Украины, он должен платить налоги. Об этом сказал в интервью LIGA.net народный депутат от Слуги народа, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетьманский, комментируя законопроект №2634 об НДС для нерезидентов.

"У нас есть такая норма в Налоговом кодексе: иностранная компания, которая работает в Украине без регистрации считается такой, которая уклоняется от налогов. Спор должны урегулировать наши службы", - подчеркнул Гетьманцев.

По его словам, фактически Facebook уклоняется от налогов. Депутат считает, что эта норма НК изначально была "мертворожденной", потому что нет субъекта налогообложения в понимании НК, а значит нет механизма взимания налога.

"Кстати, относительно Facebook у нас уже есть законопроект, там речь идет только об НДС на электронные услуги, а не налоге на прибыль", - отметил Гетьманцев.

Отвечая на вопрос, как взимать налог, если юридически иностранные корпорации, по примеру Facebook, к Украине не имеют отношения, он сказал: "Закон 1210 дает налоговой дополнительные возможности: теперь она может проверять не просто субъекта, а саму деятельность, которую нерезидент проводит на территории Украины. Ведь очень часто нерезиденты ведут хозяйственную деятельность здесь, но не регистрируют постоянные представительства".

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Гетьманцев согласился, что заставить такие компании платить налоги сложно, но возможно. "Это сложный вопрос, это проблема. Есть достаточно сложная процедура исполнения налоговых решений. Вероятнее всего, мы будем привлекать к налоговой ответственности и представительства компаний, если они есть. К тому же, много есть солидных международных компаний, которые сами будут идти на встречу" - считает он. 

"Если компания, котируется на бирже, для нее не нужны споры и обвинения в странах Восточной Европы об уклонении о налогообложении", - добавил Гетьманцев.

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налоги НДС нерезиденты электронные услуги Даниил Гетьманцев
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