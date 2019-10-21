Главный донор. Кто больше всех помогает Украине деньгами

Крупнейшими донорами Украины за период с 2014 года являются Европейский Союз, Международный валютный фонд, США и Германия. Об этом идет речь в статье эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Евгения Ангела для ЕП.

Как отмечается в материале, общая помощь ЕС составила за отчетный период составила 16,1 млрд евро, из которых Украина получила лишь 63% - около 10,4 млрд евро.

МВФ выплатил Украине $14,6 млрд - 51% от всей выделенной суммы. США - на четвертом месте с обязательствами в размере $5 млрд.

Среди всех стран ЕС больше всего средств выделила Германия - около 1 млрд евро (786 млн евро выплачено).

Также крупными донорами были Швеция - 122 млн евро выплаченных грантов, Польша - 118 млн евро, Великобритания - 106 млн евро и Франция - 62 млн евро.