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В Украине запустят "налогового бота" в Telegram и Viber. Что он умеет

27.10.2020, 16:52
В Украине запустят
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Государственная налоговая служба запустит сервис Taxservicebot, или "налоговый бот" в ноябре текущего года. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от главы ГНС Алексея Любченко.    

"В ноябре мы запускаем Taxservicebot через мессенджеры Telegram и Viber", – сказал Любченко во время пресс-конференции во вторник, 27 октября.

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По его словам, на первом этапе через "налоговый бот" можно будет получить информацию о стоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов.

"На втором этапе через бот налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетность для единого налога, платить налоги в два клика и получать оповещение о возникновении налогового долга", – объяснил Любченко.

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Роман Брыль
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