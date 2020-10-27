В Украине запустят "налогового бота" в Telegram и Viber. Что он умеет
Государственная налоговая служба запустит сервис Taxservicebot, или "налоговый бот" в ноябре текущего года. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от главы ГНС Алексея Любченко.
"В ноябре мы запускаем Taxservicebot через мессенджеры Telegram и Viber", – сказал Любченко во время пресс-конференции во вторник, 27 октября.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
По его словам, на первом этапе через "налоговый бот" можно будет получить информацию о стоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов.
"На втором этапе через бот налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетность для единого налога, платить налоги в два клика и получать оповещение о возникновении налогового долга", – объяснил Любченко.
- 3 марта МОЗ запустил telegram-бот для оперативных ответов на вопросы о коронавирусе.
- 15 октября МВД запустил telegram-бот для сообщения о нарушениях на выборах: как он устроен.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии