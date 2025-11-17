ГНС запустила автоматическое взыскание налогового долга "кнопочкой"

Запуск автоматизированной системы позволил взыскать более 100 млн грн налогового долга за два месяца

Леся Карнаух (фото - пресс-служба ГНС)

В Украине заработала автоматическая система взыскания налоговых долгов. Запуск системы позволил взыскать свыше 100 млн грн с более чем 2000 предприятий. Об этом LIGA.net рассказала исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций (неофициальное название – е-Инкассо). Этот инструмент предусмотрен Национальной стратегией доходов. ГНС запустила его два месяца назад.

"До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности", – рассказала Карнаух.

Теперь, по ее словам, "все сгенерировано, сформировано, связано между собой".

"Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счете есть – взыскали", – сказала руководитель Налоговой.