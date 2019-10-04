Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы

Налоги на вредные выбросы будут увеличены в ближайшие пять лет, заявил премьер министр Алексей Гончарук, представляя в Верховной Раде программу правительства.

"Количество налогов на так называемые экстерналии, то есть на создание вредоносных последствий - выбросов, загрязнений, должно увеличиваться. Тот, кто загрязняет и приносит вред, может облагаться налогами больше. Добросовестные предприятия, которые инвестируют и приносят прибыль, постепенно будут платить меньше", - сказал он.

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