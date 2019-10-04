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Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы

Гончарук анонсировал повышение налогов на вредные выбросы
04.10.2019, 18:53

По словам премьера, налоги на вредные выбросы вырастут в ближайшие пять лет

Налоги на вредные выбросы будут увеличены в ближайшие пять лет, заявил премьер министр Алексей Гончарук, представляя в Верховной Раде программу правительства.

"Количество налогов на так называемые экстерналии, то есть на создание вредоносных последствий - выбросов, загрязнений, должно увеличиваться. Тот, кто загрязняет и приносит вред, может облагаться налогами больше. Добросовестные предприятия, которые инвестируют и приносят прибыль, постепенно будут платить меньше", - сказал он.

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  • Согласно новой программе деятельности, Кабинет министров намерен запустить автоматизированную систему мониторинга выбросов на предприятиях, а также создать единый реестр предприятий, которые влияют на окружающую среду. Подробней о программе действий Кабинета министров вы можете почитать тут >>>.
  • LIGA.net на основе данных Госстата составила топ-10 предприятий-загрязнителей в 2018 году. Шесть из десяти крупнейших загрязнителей - компании олигарха Рината Ахметова.
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программа правительства вредные выбросы алексей гончарук
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