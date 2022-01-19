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Госаудит COVID-фонда показал нарушений на 523 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 16:19
Госаудит COVID-фонда показал нарушений на 523 млн грн - Фото
Фото: EPA

Государственная аудиторская служба выявила в Фонде по борьбе с COVID-19 финансовых нарушений на 523 млн грн и неэффективного использования средств на 29,6 млрд грн. Необходимый для выполнения меморандума с МВФ отчет об аудите фонда обнародовала Госаудитслужба, передает Интерфакс-Украина.

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В отчете отмечается, что из использованных на протяжении 2020-2021 годов 67,9 млрд грн (86,6% общего объема выделенных средств) ведомство проверило использование 59,9 млрд грн. Это 88% общей суммы использованных средств Фонда.

В частности, в закупках Фонда ведомство установило финансовых нарушений на 266 млн грн, а в других проблемных вопросах в Фонде  – нарушений на 1,1 млрд грн.

Согласно отчету, крупнейшие закупки по расходованию Фонда по борьбе с COVID-19 совершило ГП "Медицинские закупки Украины". В частности, ведомство называет такие закупки:

- препарата "Ремдесивир" (100 мг) на 1,9 млрд грн у BF Biosciences Limited (контракт расторгнут);

- вакцин у "Лекхим" на 964 млн грн; 

- наборов для лабораторных исследований по выявлению COVID-19 у "Престиж Диагностик ЛТД" на 871 млн грн.

Также, госпредприятие через Фонд закупило компьютерных томографов у:

- ООО "Протек Солюшнз Украина" на 388,9 млн грн и 261,2 млн грн; 

- ООО "ИМД+" – на 359,1 млн грн;

- ООО "Астриум" – на 357 млн грн и 237,6 млн грн; 

- "ВИАС Плюс" – на 239,2 млн грн.

При этом в отчете отмечается, что в учреждениях здравоохранения не введены в эксплуатацию полученные 32 компьютерных томографа стоимостью 495,1 млн грн.

Аудиторы отмечают, что существует также риск промедления с вводом в эксплуатацию остальных 145 компьютерных томографов стоимостью свыше 2 млрд грн, которые хранятся у поставщиков.

Госаудитслужба заключает, что проблема возникла из-за несоответствия помещений для установки и ввода в эксплуатацию закупленного и полученного оборудования, а также из-за отсутствия надлежащего контроля Минздрава Украины.

В отчете также указывают, что несовершенство законодательства привело к проблемам в расчете Министерством здравоохранения стоимости медицинских услуг по лечению COVID-19. 

Из-за этого из госбюджета избыточно направлено отдельным учреждениям здравоохранения 3,1 млрд грн, сообщают в Госаудитслужбе. В частности, 21-му центру экстренной медпомощи выплачены средства на указанную сумму за фактически не предоставленные ими услуги.

  • В апреле 2021 года аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19 показал финансовые нарушения на 406,8 млн грн. Это привело к ущербу в 114,4 млн грн. Госаудитслужба также обнаружила проблемы и недостатки, которые повлияли на использование 25,6 млрд грн из фонда. Также зафиксированы случаи неэффективного использования денег фонда на 273,5 млн грн.
  • В октябре 2021 года, в СБУ отметили, что с начала эпидемии правоохранители предотвратили хищение почти 1 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19.
  • До конца 2021 года Украина должна была обнародовать отчет с результатами аудита Фонда по борьбе с COVID-19, согласно меморандуму с МВФ.

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Наталия Фреик
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аудит Госаудитслужба фонд борьбы с коронавирусом Фонд боротьби з COVID-19
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