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СБУ заявила, что предотвратила хищение 1 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 15:10
СБУ заявила, что предотвратила хищение 1 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19: видео - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

С начала эпидемии Служба безопасности Украины предотвратила хищение почти 1 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом идет речь в видеоролике пресс-службы СБУ.

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Спецслужба отмечает, что результата удалось достичь благодаря работе на опережение.

В СБУ заявляют, что удалось разоблачить десятки фактов хищений на строительстве больниц, касающихся как коррупционных схем при возведении новых отделений, так и махинаций с закупками медицинского оборудования.

Также в ходе спецопераций изъято 200 тонн поддельных антисептиков, прекращено изготовление и продажа опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

По данным СБУ, в киберсфере заблокировано 3000 ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе, а также блокированы сотни попыток фальсификации медицинских баз данных. СБУ также ведет борьбу с подделками ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

  • В апреле 2021 года аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19 показал финансовые нарушения на 406,8 млн грн. Это привело к ущербу в 114,4 млн грн. Госаудитслужба также обнаружила проблемы и недостатки, которые повлияли на использование 25,6 млрд грн из фонда. Также зафиксированы случаи неэффективного использования денег фонда на 273,5 млн грн.

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Анна Лыса-Кузмич
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