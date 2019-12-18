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Госипотека перейдет в управление Минфина. Что это изменит

Госипотека перейдет в управление Минфина. Что это изменит
18.12.2019, 13:36

Минфин берет под контроль рынок ипотечного кредитования

Кабинет министров передает Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в управление Министерства финансов.

Как сообщает пресс-служба Минфина, принятие постановления будет способствовать проведению министерством единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования.

Кабмин также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ.

Постановлением, в частности, утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.

В Минфине считают, что принятое постановление повысит доступность строительства нового жилья для украинцев.

  • 13 декабря НКЦБФР  зарегистрировала выпуск облигаций ГИУ серии "Е3" без осуществления публичного предложения под государственную гарантию 2019 года на 1,2 млрд грн.
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ипотека ГИУ Госипотека
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