Госипотека перейдет в управление Минфина. Что это изменит

Кабинет министров передает Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в управление Министерства финансов.

Как сообщает пресс-служба Минфина, принятие постановления будет способствовать проведению министерством единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования.

Кабмин также принял постановление о предоставлении государственной гарантии по заимствованиям ГИУ.

Постановлением, в частности, утверждаются Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.

В Минфине считают, что принятое постановление повысит доступность строительства нового жилья для украинцев.