Госрегистратор приостановил регистрацию налоговой службы

Государственный регистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной государственной администрации Киева Виталий Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на уведомление госрегистратора.

В своем решении Желинский ссылается на то, что Государственная фискальная служба, правоприемником которой будет ГНС, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

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Глава ГНС Сергей Верланов назвал приостановку регистрации технической. По его словам, юристы изучают замечания госрегистратора. "Нормы Закона будут выполнены", - подчеркнул Верланов.

Он также добавил, что вскоре регистрация юрлица ГНС будет возобновлена. "Мы продолжим перезагрузку налоговой службы и сделаем все, чтобы создать прозрачную и функциональную структуру европейского образца", - сказал глава ГНС.

Ранее Верланов сообщил,что новая налоговая служба заработает через месяц-полтора.

Напомним, что Верланов возглавил налоговую службу 8 мая.