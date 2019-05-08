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08.05.2019, 15:52

Верланов сообщил, когда заработает новая налоговая служба

Верланов сообщил, когда заработает новая налоговая служба

Новая Государственная налоговая служба заработает через месяц-полтора, сказал председатель налоговой

Процесс передачи обязанностей Государственной фискальной службы в Государственную налоговую службу займет от месяца до полутора, после чего налоговая сможет полноценно работать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя ГНС Сергея Верланова.

"Следующими шагами будет регистрация юридического лица, это перевод как минимум 30% штата (Государственной фискальной службы - Ред.), а это как минимум 10 000 работников, в штат Государственной налоговой службы, а затем - принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС на Государственную налоговую службу", - сказал он.

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По оценкам Верланова, "это будет сделано в горизонте месяц-полтора".

Сегодня сообщалось, что Кабинет министров утвердил замминистра финансов Сергея Верланова главой Налоговой службы, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность.  Официальное представление нового главы налоговой состоится в пятницу, 10 мая. Кто такой Сергей Верланов - читайте в материле LIGA.net.

В Окружном админсуде Киева находится заявление экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова об обеспечении иска с просьбой запретить Кабмину принимать решения о назначении главы налоговой. 

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Теги: Государственная налоговая служба, Сергей Верланов
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