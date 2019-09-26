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Гривня укрепляется. Что будет с курсом к концу года

Гривня укрепляется. Что будет с курсом к концу года
26.09.2019, 09:55

Курс гривни не перестает удивлять. Стоит ли украинцам бежать в обменники

Курс доллара приблизился к отметке 24 грн. 25 сентября, межбанк закрылся на уровне 24,2 (продажа), на наличном рынке - доллар покупали в среднем по 23,97, продавали на 30-40 копеек дороже. Что происходит?

Нерезиденты вернулись с инвестициями в украинский госдолг, гривня снова укрепилась, но курс 26-26,5 грн/$ вернется к концу года, считают финансисты.

Общий вывод опрошенных аналитиков: 24 грн/$ – вероятно, еще не предел, но хороший период для покупки валюты по относительно низким ценам долго не продлится. Уже к концу года курс пойдет вниз, уверены финансисты.

"Пока не видно предпосылок к тому, что ситуация с низким курсом доллара будет долгосрочной, – отмечает начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль. – У Украины сохраняется отрицательный торговый баланс и, по-прежнему достаточно уязвимая, импортозависимая экономика".

В ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 грн/$, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами, полагает предправления Идея Банка Михаил Власенко. По его прогнозам, уже ближе к концу года, доллар вернется к уровню 26-26,5 грн/$. Подробнее об этом читайте в материале: Доллар покупают дешевле 24 грн. Уже покупать или бежать продавать?>>>

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