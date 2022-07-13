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Хорватия перейдет на евро со следующего года

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 07:32
Хорватия перейдет на евро со следующего года - Фото
Хорватия (pixabay.com)

С 1 января 2023 года Хорватия присоединится к еврозоне. Окончательное решение утвердил Совет министров экономики и финансов стран ЕС.

Совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года.

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Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро.

Хорватия станет 20-й страной, присоединившейся к зоне евро.

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Наталия Софиенко
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еврозона хорватия
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