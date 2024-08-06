Игорный бизнес увеличил уплату налогов почти в три раза с начала года
Налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн за семь месяцев 2024 года, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
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Для сравнения за весь 2023 год игорный бизнес заплатил 10,4 млрд грн налогов.
В июле налоговые поступления игорно бизнеса выросли в 3,5 раза в годовом выражении до 1,4 млрд грн.
Уплата налога на прибыль в январе–июле года составила 5,9 млрд грн, что на 5 млрд грн, или в 7,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (0,8 млрд грн), добавил народный депутат Ярослав Железняк.
Уплата налога на доходы физлиц выросла всего на 62% до 3,9 млрд грн.
"Детенизация продолжается и набирает обороты. Всем причастным спасибо за работу и порядочность! Отмечу, что КРАИЛ так и не смогла до сих пор запустить систему онлайн-мониторинга. Беспомощность мощного коллегиального органа уже не удивляет", — написал Гетманцев в соцсетях.
- 6 августа 2024 года игорная компания выплатила 1 млрд грн налогов после возбуждения уголовного дела.