Игорная компания выплатила 1 млрд грн налогов после возбуждения уголовного дела
Бюро экономической безопасности сообщило об уплате в бюджет более 1 млрд грн одной из гемблинговых компаний, которой грозила уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Об этом говорится на сайте БЭБ.
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"Должностные лица компании в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. После следственных действий оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в бюджет 1,066 млрд гривен", — сообщило Бюро.
В ходе досудебного расследования директор компании получил подозрение.
После того как компания выплатила миллиард гривен, Офис генпрокурора подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса.
Название компании БЭБ не указывает, описывая ее только как известного оператора азартных игр.
- В начале 2024 Шевченковский районный суд Киева арестовал счета ООО "Спейсикс" (Cosmolot) по делу об уклонении от налогов на сумму свыше 1 млрд грн. Компания отвергала подозрения.