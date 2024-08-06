Игорная компания выплатила 1 млрд грн налогов после возбуждения уголовного дела

Бюро экономической безопасности выиграло громкое дело о неуплате налогов одним из лидеров игорного бизнеса в Украине

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Бюро экономической безопасности сообщило об уплате в бюджет более 1 млрд грн одной из гемблинговых компаний, которой грозила уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. Об этом говорится на сайте БЭБ.

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"Должностные лица компании в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. После следственных действий оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в бюджет 1,066 млрд гривен", — сообщило Бюро.

В ходе досудебного расследования директор компании получил подозрение.

После того как компания выплатила миллиард гривен, Офис генпрокурора подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса.

Название компании БЭБ не указывает, описывая ее только как известного оператора азартных игр.