Гральна компанія виплатила 1 млрд грн податків після відкриття кримінальної справи

Бюро економічної безпеки виграло гучну справу про несплату податків одним із лідерів грального бізнесу в Україні

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Бюро економічної безпеки повідомило про сплату до бюджету понад 1 млрд грн однією з гемблінгових компаній, якій загрожувала кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків. Про це йдеться на сайті БЕБ.

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"Службові особи компанії у період 2021 – 2023 років умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Після слідчих дій оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до бюджету 1,066 млрд гривень", – повідомило Бюро.

Під час досудового розслідування директор компанії отримав підозру.

Після того, як компанія виплатила мільярд гривень, Офіс генпрокурора подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу.

Назву компанії БЕБ не вказує, описуючи її лише як відомого оператора азартних ігор.