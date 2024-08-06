Гральна компанія виплатила 1 млрд грн податків після відкриття кримінальної справи
Бюро економічної безпеки повідомило про сплату до бюджету понад 1 млрд грн однією з гемблінгових компаній, якій загрожувала кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків. Про це йдеться на сайті БЕБ.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Службові особи компанії у період 2021 – 2023 років умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Після слідчих дій оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до бюджету 1,066 млрд гривень", – повідомило Бюро.
Під час досудового розслідування директор компанії отримав підозру.
Після того, як компанія виплатила мільярд гривень, Офіс генпрокурора подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу.
Назву компанії БЕБ не вказує, описуючи її лише як відомого оператора азартних ігор.
- На початку 2024 року Шевченківський районний суд Києва заарештував рахунки ТОВ "Спейсикс" (Cosmolot) у справі про ухилення від податків на суму понад 1 млрд грн. Компанія відкидала підозри.
- Ще одна компанія, яка, за версією БЕБ, недоплатила близько 1 млрд грн податків – це букмекер Parimatch (Паріматч).