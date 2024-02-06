Космолоту заарештували рахунки: з'явилось рішення суду

Рахунки ТОВ "Спейсикс" опинилися під арештом у справі про ухилення від податків. Компанія, яка працює під брендом Cosmolot, відкидає підозри

Фото: Євген Шишацький / LIGA.net

Шевченківський районний суд Києва минулого тижня за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на банківські рахунки ТОВ "Спейсикс" (Космолот). Рішення суду було опубліковане в судовому реєстрі у понеділок, 5 лютого.

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Арешт накладено у межах кримінального провадження Бюро економічних розслідувань, яке досліджує "обставини та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет під брендом Космолот / Cosmolot".

Попередня перевірка, як стверджується в рішенні суду, встановило порушення з боку ТОВ "Спейсикс" на суму понад 1 млрд грн:

→ заниження зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 млрд грн;

→ заниження зобов`язання з військового збору у сумі 83,8 млн грн.

Крім того, відповідно до аналізу БЕБ, компанія, ймовірно, не сплатила податок на прибуток у сумі 54,2 млн грн.

Під час досудового розслідування у ТОВ "Спейсикс" знайшли рахунки в банку Альянс, Акордбанку, Сенс Банку та МТБ Банку. 29 січня гроші на них визнали речовими доказами, а прокурор звернувся до суду, заявивши про існування реальної загрози закриття та списання грошей з рахунків.

Суд задовольнив клопотання та наклав арешт на рахунки ТОВ "Спейсикс", заборонивши будь-які видаткові операції, крім платежів до бюджету та державних цільових фондів.

На сайті БЕБ повідомляється, що ухилення від сплати податків нібито відбувалось через понад 30 "дзеркал", схожих на сайт Cosmolot, а також міскодинг платежів. Компанія вважає ці підозри безпідставними та вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту. Вона наполягає, що сплачує усі передбачені законодавством податки.

"Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання офіційного вебсайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34", – йдеться в позиції компанії, надісланій засобам масової інформації.

Вона стверджує, що знайдені детективами сайти не мають жодного стосунку до компанії Cosmolot. Частина вебсайтів, хоч і має подібну назву і стиль Cosmolot, направляє гравців на сайти інших онлайн-казино.

"Фактично, певні особи незаконно використовували ТМ Cosmolot для залучення гравців на інші, як правило, неліцензійні, онлайн-казино. Cosmolot регулярно звертається до провайдерів хостингу для банення відповідних сайтів. Список таких сайтів та відповідні пояснення були надані детективам БЕБ, проте були проігноровані", – йдеться у коментарі.