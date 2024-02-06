Космолоту арестовали счета: появилось решение суда
Шевченковский районный суд Киева на прошлой неделе по ходатайству Офиса генерального прокурора наложил арест на банковские счета ООО "Спейсикс" (Космолот). Решение суда было опубликовано в судебном реестре в понедельник, 5 февраля.
Предварительная проверка, как утверждается в решении суда, установила нарушение со стороны ООО "Спейсикс" на сумму свыше 1 млрд грн:
→ занижение обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 млрд грн;
→ занижение обязательства по военному сбору в сумме 83,8 млн грн.
Кроме того, согласно анализу БЭБ, компания, возможно, не уплатила налог на прибыль в сумме 54,2 млн грн.
В ходе досудебного расследования у ООО "Спейсикс" нашли счета в банке Альянс, Аккордбанке, Сенс Банке и МТБ Банке. 29 января деньги на них признали вещественными доказательствами, а прокурор обратился в суд, заявив о существовании реальной угрозы закрытия и списания денег со счетов.
Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на счета ООО "Спейсикс", запретив любые расходные операции, кроме платежей в бюджет и государственные целевые фонды.
На сайте БЭБ сообщается, что уклонение от уплаты налогов якобы происходило через более 30 "зеркал", похожих на сайт Cosmolot, а также мискодинг платежей. Компания считает эти подозрения безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста. Она настаивает, что платит все предусмотренные законодательством налоги.
"Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке официального вебсайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34", – говорится в позиции компании, направленной средствам массовой информации.
Она утверждает, что найденные детективами сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. Часть веб-сайтов, хотя и имеет похожее название и стиль Cosmolot, направляет игроков на сайты других онлайн-казино.
"Фактически, определенные лица незаконно использовали ТМ Cosmolot для привлечения игроков на другие, как правило, нелицензионные, онлайн-казино. Cosmolot регулярно обращается к провайдерам хостинга для бана соответствующих сайтов. Список таких сайтов и соответствующие пояснения были предоставлены детективам БЭБ, однако были проигнорированы", – говорится в комментарии.
- Игорный бизнес заплатил 10,4 млрд грн налогов в 2023 году. Это в 14 раз больше, чем в 2022 году и в 51 раз больше, чем в довоенном 2021 году.