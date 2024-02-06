Космолоту арестовали счета: появилось решение суда

Счета ООО "Спейсикс" оказались под арестом по делу об уклонении от налогов. Компания, работающая под брендом Cosmolot, отвергает подозрения

Фото: Евгений Шишацкий / LIGA.net

Шевченковский районный суд Киева на прошлой неделе по ходатайству Офиса генерального прокурора наложил арест на банковские счета ООО "Спейсикс" (Космолот). Решение суда было опубликовано в судебном реестре в понедельник, 5 февраля.

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Арест наложен в рамках уголовного производства Бюро экономических расследований, исследующего "обстоятельства и проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а также организации функционирования заведений, где предоставляется доступ к азартным играм, проводимым в сети Интернет под брендом Космолот / Cosmolot".



Предварительная проверка, как утверждается в решении суда, установила нарушение со стороны ООО "Спейсикс" на сумму свыше 1 млрд грн:

→ занижение обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 млрд грн;

→ занижение обязательства по военному сбору в сумме 83,8 млн грн.

Кроме того, согласно анализу БЭБ, компания, возможно, не уплатила налог на прибыль в сумме 54,2 млн грн.

В ходе досудебного расследования у ООО "Спейсикс" нашли счета в банке Альянс, Аккордбанке, Сенс Банке и МТБ Банке. 29 января деньги на них признали вещественными доказательствами, а прокурор обратился в суд, заявив о существовании реальной угрозы закрытия и списания денег со счетов.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на счета ООО "Спейсикс", запретив любые расходные операции, кроме платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

На сайте БЭБ сообщается, что уклонение от уплаты налогов якобы происходило через более 30 "зеркал", похожих на сайт Cosmolot, а также мискодинг платежей. Компания считает эти подозрения безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста. Она настаивает, что платит все предусмотренные законодательством налоги.

"Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке официального вебсайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34", – говорится в позиции компании, направленной средствам массовой информации.

Она утверждает, что найденные детективами сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. Часть веб-сайтов, хотя и имеет похожее название и стиль Cosmolot, направляет игроков на сайты других онлайн-казино.

"Фактически, определенные лица незаконно использовали ТМ Cosmolot для привлечения игроков на другие, как правило, нелицензионные, онлайн-казино. Cosmolot регулярно обращается к провайдерам хостинга для бана соответствующих сайтов. Список таких сайтов и соответствующие пояснения были предоставлены детективам БЭБ, однако были проигнорированы", – говорится в комментарии.