Гральний бізнес заплатив у 51 раз більше податків, ніж за довоєнний рік

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Гральний бізнес заплатив 10,4 млрд грн податків у 2023 році. Це у 14 разів більше, ніж у 2022 році та у 51 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році. Дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету. У 2021 році – 204,8 млн грн.

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У грудні податкові надходження грального бізнесу становили 800 млн грн, уточнив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев. Це трохи менше, ніж у листопаді, коли було зафіксовано місячний рекорд з податків грального бізнесу у 2,26 млрд грн.

На початку 2023 року очікувалося, що бюджет отримає від гральної індустрії не більше ніж 8 млрд грн.

"Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб припинити зловживання на ринку і вивести його в білу", – написав Гетьманцев у соцмережах

"Радієм цьому". Гральний бізнес приніс Мінкульту 50 млн грн: на що пішли гроші.

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