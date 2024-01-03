Игорный бизнес заплатил в 51 раз больше налогов, чем за довоенный год

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Игорный бизнес заплатил 10,4 млрд грн налогов в 2023 году. Это в 14 раз больше, чем в 2022 году и в 51 раз больше, чем в довоенном 2021 году. Данные опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

В 2022 году игорный бизнес заплатил 730,9 млн грн налогов в госбюджет. В 2021 году — 204,8 млн грн.

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В декабре налоговые поступления игорного бизнеса составили 800 млн грн, уточнил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. Это несколько меньше, чем в ноябре, когда был зафиксирован месячный рекорд по налогам игорно бизнеса в 2,26 млрд грн.

В начале 2023 года ожидалось, что бюджет получит от игорной индустрии не более 8 млрд грн.

"Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы прекратить злоупотребление на рынке и вывести его в белую", — написал Гетманцев в соцсетях

"Радуемся этому". Игорный бизнес принес Минкульту 50 млн грн: на что пошли деньги.

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