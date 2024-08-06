Гральний бізнес збільшив сплату податків майже втричі з початку року

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Податкові надходження від грального бізнесу становили 9,8 млрд грн за сім місяців 2024 року, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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Для порівняння за весь 2023 рік гральний бізнес заплатив 10,4 млрд грн податків.

У липні податкові надходження грального бізнесу зросли у 3,5 раза у річному вираженні до 1,4 млрд грн.

Сплата податку на прибуток у січні–липні року становила 5,9 млрд грн, що на 5 млрд грн, або у 7,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року (0,8 млрд грн), додав народний депутат Ярослав Железняк.

Сплата податку на доходи фізосіб зросла лише на 62% до 3,9 млрд грн.

"Детінізація триває і набирає обертів. Всім причетним дякую за роботу та порядність! Зазначу, що КРАІЛ так і не змогла досі запустити систему онлайн-моніторингу. Безпорадність потужного колегіального органу вже не дивує", – написав Гетманцев у соцмережах.