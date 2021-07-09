Минимум с начала года. Инфляция в июне замедлилась: что подешевело

Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 года по сравнению с маем составила 0,2%, с начала года – 6,4%, июнь к июню прошлого года – 9,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке Украины в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 16%) за месяц подешевели яйца.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. В то же время на 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Также выросли цены на алкогольные напитки (+0,7%) и табачные изделия повысились (+1,2%).

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет роста платы за содержание зданий и придомовых территорий (+1%) и цены за природный газ (+0,7%), отмечают в Госстате.

Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

В мае инфляция составляла 9,5% к маю 2020-го. Показатель в 9,5% превышает прогноз НБУ, но должен вернуться в целевым 5% в первом полугодии 2022 года, заявлял глава НБУ Кирилл Шевченко. Инфляция должна начать замедление осенью.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.