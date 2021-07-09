Год назад – летом 2020-го, когда мир только выходил из первого большого карантина – экономисты в разных странах соревновались в оценке падения мировой экономики и рисовали разные "буквенные" графики восстановления от последствий пандемии: V, W или √.

В 2021-м все не так. Печатные станки центробанков и вызванная ими инфляция, а также безумные цены на сырьевых и финансовых рынках, ставят вопрос по-другому: когда все обвалится и охватит ли мировую экономику новая затяжная депрессия?

Это – не абстрактный апокалиптический прогноз, а близкое будущее, первые "ласточки" которого могут проявиться уже в третьем квартале 2021 года.

Почему и как это заденет Украину? LIGA.net спросила об этом у экономистов.

"Жадность поборола страх". Почему мир охватило ценовое безумие

Товарные рынки бьют многолетние ценовые рекорды, крупнейшие биржевые индексы обновляют исторические максимумы, отчеты сырьевых компаний переполнены двузначными показателями роста. 2021 год по умолчанию считался годом восстановления, но мало кто ожидал, что оно будет настолько бурным.

Украина тоже может считать этот год удачным. Цены на классические товары украинского экспорта – агропродукцию и металлургию – также находятся на необычайно высоких уровнях.

Для описания ситуации на финансовых рынках экономисты используют такие слова, как "аномалия" или даже "безумие".

Финансисты давно ждут коррекции на рынках акций, но ее все не происходит, тогда как главные мировые индексы (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones) берут рекорд за рекордом.

Отдельная история – криптовалюты. Их котировки поражают волатильностью, но в целом вписываются в общий тренд 2021 года на рост цен любых активов.

Опрошенные LIGA.net финансисты согласны с тем, что происходящее – настоящая аномалия. Почему она случилась? Аналитики выделяют несколько причин.

"Печатные станки"

Как и после кризиса 2008-09 годов центром спасения глобальной экономики стали центральные банки развитых стран. Вместе с правительствами они начали масштабные кампании по насыщению рынков деньгами: покупали разные активы, тратили на инфраструктурные проекты, выдавали помощь по безработице и просто платили гражданам деньги как компенсации за карантин.

Эти программы называются Quantitative Easing или количественное смягчение. В США объем вливаний сейчас составляет $120 млрд в месяц – эти деньги фактически печатают. Свой вариант количественного смягчения использовала и Украина: с мая 2020 года таким образом было "напечатано" в эквиваленте около $2 млрд.

"QE поддерживает спрос со стороны населения на некоторые виды сырья: продовольствие, нефтепродукты, стройматериалы через недвижимость и т.п., – поясняет аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. – Второе направление – инвестиции со стороны компаний и правительств, что также повышает спрос на некоторые виды сырья, например, сталь".

Количественное смягчение было единственным способом снова запустить глобальную экономику во время пандемии и карантинных ограничений и это сработало, констатирует трейдер ICU Виталий Сивач.

"Жадность инвесторов поборола страх. Они побежали покупать все, опасаясь упустить возможность получить прибыль, – считает он. – Эти настроения не позволили глобальной экономике упасть в спираль экономической депрессии".

Второе: мир реально восстанавливается после коронакризиса.

Основное последствие ковидного кризиса – падение потребительского спроса, с одной стороны, и физическое закрытие многих производств – с другой.

В 2021 году мир – во многом неожиданно – стал резко восстанавливаться. Среди причин – успешная вакцинация в развитых странах, полагает экс-замминистра экономики Украины Павел Кухта.

"Жители развитых стран получили чеки от правительств и побежали их отоваривать в магазинах. Бизнес увидел стремительное восстановление потребительского спроса и побежал удовлетворять его, – рассказывает он. – Насыщенная деньгами финансовая система с радостью поддержала все это дешевым финансированием".

Эффект коронакризиса на глобальную экономику можно сравнить с периодом после Второй мировой войны во второй половине 1940-х, полагает Кухта.

"Разрушения в Европе и Азии создали невероятное пространство для экономического восстановления, – поясняет он. – Это запустило "мотор" мировой экономики и окончательно покончило с предыдущим большим кризисом – Великой депрессией".

Третье: низкие ставки и попытки заработать.

QE – не единственный прием центробанков. Также они (прежде всего – США, ЕС и Япония) снизили ставки, по которым бизнес может брать в долг, практически до нуля, а иногда – и до отрицательного уровня.

"Рекордно низкие ставки и QE толкают цены на активы вверх, – добавляет Сивач из ICU. – Инвесторы [пытаясь заработать] торгуют только в ожиданиях дальнейшего роста".

Четвертое. Комбинация политики, погоды и экономики.

На сырьевых рынках эффект "бесплатных денег" был усилен рядом локальных совпадений.

В агросекторе – погода (плохой урожай в странах-ключевых производителях создал дефицит); в металлургии – снижение производства в Китае (отчасти – по экологическим соображениям) и дефицит из-за остановки стальных заводов; в случае с нефтью – снижение добычи странами OPEC+, а также поведение операторов сланцевой нефти в США, которые используют рост цен для выплаты дивидендов и долгов вместо расширения добычи; для природного газа в Европе – политика Газпрома, который сокращает поставки, вероятно, ради усиления роли трубопровода Северный Поток-2, перечисляет Хорошун из Concorde Capital.

Печатные станки спасли мир от коронавируса. Это хорошо, но кризис неизбежен

Ценовая аномалия на мировых рынка – это хорошо или плохо? И то, и другое.

Почему хорошо?

Коллапса из-за коронакризиса не случилось.

Побочный позитивный эффект для стран-экспортеров сырья, таких как Украина: высокие цены на экспорт и все еще слабый импорт (последствия карантинов) сдерживают инфляцию и поддерживают курс гривни, отмечает руководитель центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий.

Но плохого – больше.

Во-первых, высокая инфляция. Яркий пример – из-за резкого роста потребительского спроса и попыток ритейлеров удовлетворить его цены на контейнерные перевозки по морю выросли в 4 раза (по сравнению с началом мая – на 54%), отмечает Кухта. "Точно также стремительно растут цены по всей цепи производства: от сырья до полок супермаркетов", – отмечает он.

На рынке нет единого мнения относительно текущего всплеска инфляции в мире: одни экономисты считают, что это временное явление (об этом в июне говорил и НБУ, объясняя решение сохранить учетную ставку на 7,5%), другие – что инфляция поселилась в мировой экономике надолго.

Во-вторых, экономика попала в зависимость от QE.

Высокая и ускоряющаяся инфляция снижает реальный рост экономики и увеличивает безработицу, отмечает Сивач из ICU. Итог – ее придется сдерживать сворачиванием программы количественного смягчения и повышением ставок, даже при низком росте ВВП, говорит он.

К чему это может привести? Ключевое плохое последствие – деньги снова станут дорогими, добавляет Шоломицкий из КШЕ.

"QE поддерживало стоимость фирм и помогло многим избежать банкротства, – поясняет он. – Соответственно более дорогие ресурсы ограничат возможности для рефинансирования долга".

В-третьих, пузыри на рынках лопнут болезненно.

Пока наибольшую выгоду от ситуации получили инвесторы в акции технологического сектора и криптовалюты: на эти рынках уже возникли классические "пузыри", говорит Сивач из ICU. Также намеки на ажиотажный спрос появляются на товарных рынках, в сегменте недвижимости, акций энергетических компаний и банков, добавляет он.

"Многие инвесторы покупали активы на кредитные деньги и по завышенным ценам, – отмечает Сивач. – После падения цен они останутся с высокой долговой нагрузкой. Это сдерживает потребление и инвестиции в реальную экономику".

В-четвертых, из-за цен страдают целые отрасли.

К примеру, начало года было очень неудачным для строительства – из-за высоких цен на металлы и древесину (в Украине подорожали на 50% и 20% соответственно). Рост цен на нефть делает более дорогим битум, который используется в строительстве дорог, указывает Шоломицкий из КШЕ.

"Это проблема для строительных проектов правительства, что в итоге снижает эффективность фискального стимулирования экономики", – объясняет он.

Так кризис будет? К чему готовиться Украине

Выход из экономических аномалий 2021 года будет сложным для многих стран мира, полагают опрошенные экономисты.

Первые шаги в сторону сворачивания глобальной QE уже сделал Китай, который сократил кредитное стимулирование еще в первом полугодии 2021-го, в США аналогичное решение может быть принято уже в третьем квартале этого года, говорит Хорошун из Concorde Capital. Иностранные экономисты ожидают, что ФРС США объявит о постепенном сокращении QE на большой встрече в конце августа, свидетельствует опрос 100 финаналитиков от Reuters.

Что это значит для Украины и что делать?

Последствие №1 – одалживать станет сложнее.

Рост ставок в мире означает повышение премии за риск для таких стран, как Украина.

"Таким правительствам придется платить более высокую цену за новые долги. Это снизит инвестиции, замедлит рост, – говорит Хорошун из Concorde Capital. – Как итог, это может мотивировать правительства повышать налоги. Грубо говоря, придется тормозить в плане экономического роста и на несколько лет сосредоточиться на том, чтобы расплатиться с долгами".

Что делать? Занимать деньги на рынке, пока есть возможность. Второе – и главное – обеспечить себя долгосрочной финансовой поддержкой. Безальтернативный источник дешевых денег – МВФ, отмечает Хорошун. Но для того, чтобы договориться с ним, нужно делать реформы, добавляет он.

Последствие №2 – цены на экспорт могут упасть.

Коррекция цен на сырьевых рынках приведет к падению цен на металлы и сельхозтовары, тогда как цены на нефть и газ останутся более высокими, полагает Шоломицкий из КШЕ.

Со снижением цен Украина потеряет в экспортной выручке, что сократит предложение валюты на местном рынке. Это угрожает девальвацией гривни и ускорением инфляции. Что делать украинским властям в таком случае? Основной совет – пока есть время, наращивать запасы в валюте, говорит Шоломицкий.

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