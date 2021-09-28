Инвестиции в роскошь. Knight Frank назвал самый доходный актив года

Женские сумки марки Hermès и виски уступили первое место коллекционному вину в списке самых доходных активов для инвесторов в роскошь. Об этом свидетельствуют результаты Индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (KFLII).

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Вино, классические автомобили и часы показали себя обнадеживающе хорошо за последние 12 месяцев, отмечается в отчете.

В частности, цены на вино инвестиционного класса за год выросли на 13%.

"Некоторые старые урожаи, в том числе вина Бордо 1996 и 2000 годов, представляют собой отличное соотношение цены и качества. Это помогает привлечь больше интереса со стороны коллекционеров", - объясняет Ник Мартин, один из владельцев вин, который собирает данные для KFLII.

Наряду с вином, часы занимают второе место с приростом 5% год.

"Рынок Rolex остается очень динамичным, и на нем по-прежнему доминируют модели спортивных часов. Но, пожалуй, наиболее заметно в последние месяцы произошел значительный рост цен на самые редкие и необычные модели Cartier", – отмечает Себастьян Дути из компании Art Market Research (AMR).

Также в топ-3 самых доходных активов для инвестиций в роскошь вошли классические автомобили. Cтоимость самых редких и коллекционных автомобилей в мире выросла на 4% за последние 12 месяцев. Яркий пример этого года – McLaren F1, который был продан почти за $20 млн, рекордной покупкой стало Ferrari F40 ($2,9 млн).

Редкие бутылки Scotch и сумки Hermès, лидеры индекса последних двух лет, уступили свои места. Тем не менее участник KFLII Энди Симпсон из Rare Whiskey 101 указывает, что падение, вероятно, будет временным, поскольку индекс редких виски показывает положительную динамику за последние шесть месяцев.

В целом индекс KFLII, который отражает средневзвешенную стоимость всех проанализированных классов предметов роскоши, вырос на 3% за год и на 122% – за последние 10 лет.

Показатели индекса инвестиций в предметы роскоши Knight Frank по категориям

Индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII) оценивает динамику цен на раритетные коллекционные активы. При составлении индекса аналитики учитывали динамику цен на коллекционные активы за период с июня прошлого года по июнь 2021-го.

В 2018 году Knight Frank назвал коллекционный виски самой доходной инвестицией в роскошь. В 2019 и 2020 годах сумки Hermès оказались самым выгодным предметом роскоши для инвестиций. Средняя стоимость сумок Hermès составляет $2000-$12 000. Наиболее востребованные модели – Kelly и Birkin – необходимо ждать несколько лет.

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