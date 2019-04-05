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05.04.2019, 15:22

Два замминистра хотят побороться за пост главы налоговой

Два замминистра хотят побороться за пост главы налоговой

Замминистра финансов Сергей Верланов и замминистра юстиции Сергей Петухов будут участвовать в конкурсе на пост главы ГНС

Заместитель министра финансов Сергей Верланов и заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщили, что подали документы на конкурсы в новую Налоговую службу. Об этом Верланов и Петухов написали на своих страницах в Facebook.

"Да, это правда - я принял решение участвовать в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы и только что получил подтверждение от Комиссии по вопросам высшего корпуса о принятии моих документов", - написал Верланов.

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Он объяснил свое решение тем, что последние несколько месяцев был сфокусирован на реформировании ГФС. Правительство решило создать ГТС и ГНС путем деления. "Я считаю, что несу ответственность за принятые решения и должен попробовать лично воплотить их в жизнь", - добавил Верланов.

Петухов вчера написал: "Провели дебаты - взяли за основу: Макс идет в Таможню, я - в Налоговую".

Ранее сообщалось, что первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

 

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Теги: Государственная налоговая служба, Сергей Верланов, Сергей Петухов
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