Кабмин анонсировал возможное повышение студенческих стипендий в 2026 году

Свириденко заявила, что Зеленский поручил "в следующем году повысить стипендии для всех студентов"

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров планирует повысить студенческие стипендии в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во вторник. В последний раз их пересматривали в 2021 году.

"От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно назрело", – сказала Свириденко на молодежном форуме в Киеве.

С 2022 года обычная академическая стипендия составляет 2000 гривен, повышенная – 2910 гривен.

Студенты учреждений профессионального предвысшего образования (колледжей и техникумов) получают стипендию в размере 1510 гривен в месяц (или 2198 гривен в случае особых успехов в учебе).

Обычная стипендия для учащихся учреждений профессионального и профессионально-технического образования составляет 1250 гривен.

Свириденко сообщила, что уже с 1 сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий для лучших учеников профтехов до 6320 грн (сейчас – 2750 грн); для студентов колледжей и техникумов – 7600 грн (сейчас – 3320 грн); для студентов университетов – 10 000 грн (сейчас – 4400 грн).