Кабмин назначил главу Госаудитслужбы

Сегодня, 24 январ, Кабинет министров назначил на должность главы Государственной аудиторской службы Игоря Буграка.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, решение принято на заседании правительства.
Отмечается также, что Буграк был определен победителем конкурса на эту должность.
До назначения Буграк работал в Министерстве финансов на должности директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.
В декабре 2019 года Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля.