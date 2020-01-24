Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китайский вирус уже в США. К чему готовиться Украине? Разбор

Кабмин назначил главу Госаудитслужбы

Кабмин назначил главу Госаудитслужбы
24.01.2020, 16:30

Госуаудитслужбу возглавит Игорь Буграк, победивший в конкурсном отборе на эту должность

Сегодня, 24 январ, Кабинет министров назначил на должность главы Государственной аудиторской службы Игоря Буграка.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, решение принято на заседании правительства.

Отмечается также, что Буграк был определен победителем конкурса на эту должность.

До назначения Буграк работал в Министерстве финансов на должности директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

  • В октябре 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу под руководство Министерства финансов и пообещал реформирование службы. В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Госаудитслужбу. Задачей службы является предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.

  • В декабре 2019 года Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля. 

Напишите нам
Госаудитслужба Офис финансового контроля Игорь Буграк
Комментарии
Последние новости
 