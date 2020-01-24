Кабмин назначил главу Госаудитслужбы

Сегодня, 24 январ, Кабинет министров назначил на должность главы Государственной аудиторской службы Игоря Буграка.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, решение принято на заседании правительства.

Отмечается также, что Буграк был определен победителем конкурса на эту должность.

До назначения Буграк работал в Министерстве финансов на должности директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.