Кабмин вернул Госаудитслужбу Минфину. Маркарова обещает реформу

Кабинет министров Украины на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Министерства финансов. Об этом Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"Служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", - написала Маркарова.

Министр пообещала в ближайшее время выйти с предложениями по реформированию службы.