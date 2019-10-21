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Кабмин вернул Госаудитслужбу Минфину. Маркарова обещает реформу

Кабмин вернул Госаудитслужбу Минфину. Маркарова обещает реформу
21.10.2019, 08:36

По словам министра финансов, в реформированная служба не будет дублировать функции Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей

Кабинет министров Украины на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Министерства финансов. Об этом Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"Служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей", - написала Маркарова.

Министр пообещала в ближайшее время выйти с предложениями по реформированию службы.

  • В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Государственную аудиторскую службу. Задачей службы является предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.

 

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государственная аудиторская служба аудит
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