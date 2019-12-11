Офис вместо Госслужбы. Кабмин создал новый орган

Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что новый орган будет осуществлять анализ информации об использовании госресурсов и контрольные мероприятия по высокорисковым операциям.

"С целью дальнейшего реформирования Минфином будет подготовлен проект Положения про Офис финансового контроля и необходимые изменения в акты законодательства в части оптимизации функций, полномочий и структуры органа. В результате эффективность контроля за использованием государственных ресурсов возрастет", - говорится в сообщении. При этом также сокращена штатная численность работников органа государственного финансового контроля на 30%.