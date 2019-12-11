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Офис вместо Госслужбы. Кабмин создал новый орган

Офис вместо Госслужбы. Кабмин создал новый орган
11.12.2019, 13:44

Минифин внесет изменения в акты законодательства в части оптимизации функций, полномочий и структуры органа

Кабинет министров реорганизовал Государственную аудиторскую службу и создал вместо нее Офис финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что новый орган будет осуществлять анализ информации об использовании госресурсов и контрольные мероприятия по высокорисковым операциям.

"С целью дальнейшего реформирования Минфином будет подготовлен проект Положения про Офис финансового контроля и необходимые изменения в акты законодательства в части оптимизации функций, полномочий и структуры органа. В результате эффективность контроля за использованием государственных ресурсов возрастет", - говорится в сообщении. При этом также сокращена штатная численность работников органа государственного финансового контроля на 30%.

  • В октябре 2015 года началась, а в июне 2016 года завершилась реорганизация Государственной финансовой инспекции в Государственную аудиторскую службу. Задача службы - предотвращение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и имущества, инспектирование значительных финансовых нарушений и проведение ревизий. Работа Госаудитслужбы координировалась Кабмином.
  • В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Министерства финансов. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, вскоре будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита.

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государственная аудиторская служба Офис финансового контроля
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