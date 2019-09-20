Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин не будет менять Налоговый кодекс под госбюджет-2020

Кабмин не будет менять Налоговый кодекс под госбюджет-2020
20.09.2019, 12:16

Министр финансов рассказала об особенностях госбюджета на 2020 год

Правительство впервые за долгое время не будет менять Налоговый кодекс под государственный бюджет. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на представлении бюджета в Верховной Раде.

"Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс - все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках. И мы уменьшаем этим бюджетом перераспределение налогов через бюджет. То есть мы уменьшаем то, что мы забираем у предпринимателей, чтобы профинансировать расходы", - сказала она.

По ее словам, стратегическими целями правительства являются максимальное ускорение экономического роста. "Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены еще предыдущим Кабмином в мае 2019 года… Мы задекларировали амбициозную цель – рост (ВВП – Ред.) на 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима", - сказала министр.

Маркарова отметила, что в данном бюджете будет рост расходов по всем бюджетным сферам, однако для этого необходимы значительные шаги со стороны парламента. "Это и снижение коррупции, и приватизация госпредприятий, и запуск концессии для того, чтобы инвестиции зашли в Украину", - добавила она.

Министр уверила, что данный документ является сбалансированным и реалистичным.

  • 15 сентября Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год. Предусмотрено, что доходная часть госбюджета составит 1,08 трлн грн, а сумма расходов – 1,17 трлн. Госбюджет на 2019 год предусматривал 1,03 трлн грн дохода и 1,1 трлн грн расходов.
    Напишите нам
    Оксана Маркарова бюджет-2020
    Комментарии
    Последние новости
     