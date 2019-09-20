Кабмин не будет менять Налоговый кодекс под госбюджет-2020

Правительство впервые за долгое время не будет менять Налоговый кодекс под государственный бюджет. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на представлении бюджета в Верховной Раде.

"Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс - все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках. И мы уменьшаем этим бюджетом перераспределение налогов через бюджет. То есть мы уменьшаем то, что мы забираем у предпринимателей, чтобы профинансировать расходы", - сказала она.

По ее словам, стратегическими целями правительства являются максимальное ускорение экономического роста. "Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены еще предыдущим Кабмином в мае 2019 года… Мы задекларировали амбициозную цель – рост (ВВП – Ред.) на 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима", - сказала министр.

Маркарова отметила, что в данном бюджете будет рост расходов по всем бюджетным сферам, однако для этого необходимы значительные шаги со стороны парламента. "Это и снижение коррупции, и приватизация госпредприятий, и запуск концессии для того, чтобы инвестиции зашли в Украину", - добавила она.

Министр уверила, что данный документ является сбалансированным и реалистичным.