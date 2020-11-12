Кабмин отменил ограничения по зарплатам руководству Укрзализныци и еще двум госкомпаниям
12.11.2020, 15:59
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Кабинет министров отменил ограничение по размеру заработной платы руководству и членам наблюдательных советов государственных компаний Укрзализныця, международный аэропорт Борисполь и Администрация морских портов Украины. Советующие распоряжения №1387-р, 1388-р, 1389-р опубликованы на правительственном портале.
Кабмин ввел ограничение заработной платы для глав, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний в 47 230 грн в месяц на период карантина в рамках мер по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19 в августе.
- 29 марта 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что заработные платы чиновников и судей будут максимально сокращены в период карантина.
- 28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
- 16 сентября Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 грн для членов правления и наблюдательных советов трех государственных банков.
- 2 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к Закону Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в том числе, позволяет Кабинету министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях.
- 28 октября Кабинет министров принял постановление, которое снимает ограничение в 10 размеров минимальных зарплат для месячного вознаграждения и заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных компаний.
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