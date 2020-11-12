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Кабмин отменил ограничения по зарплатам руководству Укрзализныци и еще двум госкомпаниям

12.11.2020, 15:59
Кабмин отменил ограничения по зарплатам руководству Укрзализныци и еще двум госкомпаниям - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров отменил ограничение по размеру заработной платы руководству и членам наблюдательных советов государственных компаний Укрзализныця, международный аэропорт Борисполь и Администрация морских портов Украины. Советующие распоряжения №1387-р, 1388-р,  1389-р  опубликованы на правительственном портале.

Кабмин ввел ограничение заработной платы для глав, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний в 47 230 грн в месяц на период карантина в рамках мер по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19 в августе.

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Роман Брыль
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