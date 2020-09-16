Кабмин снял ограничение зарплат в 47 000 грн для руководства трех госбанков

Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка. Соответствующее решение принято на заседании правительства 16 сентября.

По данным правительства, действующее сегодня ограничение ежемесячных зарплат и выплат создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это может привести к потере оперативного управления и снижению контроля за деятельностью банков.

29 апреля Кабмин урезал на период карантина зарплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний до 47 000 грн.

В начале августа и з государственного ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк из-за ограничения зарплат в размере 47 000 грн.

ПриватБанка 28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

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Сергей Чигирь

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