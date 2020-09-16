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Кабмин снял ограничение зарплат в 47 000 грн для руководства трех госбанков

16.09.2020, 16:21
Кабмин снял ограничение зарплат в 47 000 грн для руководства трех госбанков - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплат в 47 000 грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка. Соответствующее решение принято на заседании правительства 16 сентября. 

По данным правительства, действующее сегодня ограничение ежемесячных зарплат и выплат создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это может привести к потере оперативного управления и снижению контроля за деятельностью банков.

  • 29 апреля Кабмин урезал на период карантина зарплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний до 47 000 грн.
  • В начале августа из государственного ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк из-за ограничения зарплат в размере 47 000 грн. 
  • 28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

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Сергей Чигирь
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