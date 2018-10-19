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19.10.2018, 19:25

Кабмин выделил дополнительные средства на "теплые" кредиты

Кабмин выделил дополнительные средства на "теплые" кредиты

Правительство выделило 100 млн грн на "теплые" кредиты

Кабинет министров выделил 100 млн грн на реализацию государственной программы "теплых" кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в Украине действует 163 местных программы "теплых" кредитов.

За четыре года действия программ их участниками стали более 500 тысяч украинских семей, которые ввели меры по энергоэффективности стоимостью 6,7 млрд грн и экономят около 230 млн кубометров газа ежегодно. Расходы из государственного бюджета составили около 2,3 млрд грн.

В 2018 году на программу выделено 400 млн грн, этой помощью воспользовались более 115 тыс. семей.

Всего в проект бюджета на следующий год на финансирование Фонда энергоэффективности Кабмин заложил 1,6 млрд грн.

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Теги: теплые кредиты, кму
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