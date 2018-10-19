Кабмин выделил дополнительные средства на "теплые" кредиты

Правительство выделило 100 млн грн на "теплые" кредиты

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Кабинет министров выделил 100 млн грн на реализацию государственной программы "теплых" кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в Украине действует 163 местных программы "теплых" кредитов.

За четыре года действия программ их участниками стали более 500 тысяч украинских семей, которые ввели меры по энергоэффективности стоимостью 6,7 млрд грн и экономят около 230 млн кубометров газа ежегодно. Расходы из государственного бюджета составили около 2,3 млрд грн.

В 2018 году на программу выделено 400 млн грн, этой помощью воспользовались более 115 тыс. семей.

Всего в проект бюджета на следующий год на финансирование Фонда энергоэффективности Кабмин заложил 1,6 млрд грн.