Китай сократил экспорт в Россию и другие страны. Наращивает импорт

Фото: depositphotos.com

Экспорт Китая в Россию сократился на 3% в долларовом выражении в июле, по сравнению с июлем прошлого года. Импорт из РФ вырос на 5%, сообщает CNBC со ссылкой на данные китайской таможни.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В целом экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 7% в июле по сравнению с июлем 2023 года, не оправдав ожиданий роста на 9,7%. В июне рост экспорта составил 8,6%.

Импорт в Китай в июле вырос в годовом исчислении на 7,2%, что намного больше прогнозируемых 3,5%.

Импорт Китая из США вырос на 24% в июле, из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — на 11%, из Европейского Союза — на 7%.

По сравнению с началом года импорт Китая из США снизился на 1,4%, тогда как экспорт вырос на 2,4%.

Экспорт Китая в США и Евросоюз в июле вырос примерно на 8% в годовом исчислении, в то время как экспорт в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличился на 12%, что сделало регион крупнейшим торговым партнером Китая.

Экспорт автомобилей из Китая вырос на 26% в годовом исчислении до 553 000 единиц. Экспорт бытовой техники вырос на 17%, экспорт редкоземельных металлов упал на 19%.

Импорт сырой нефти в Китай вырос на 8%, а импорт природного газа — на 6%.