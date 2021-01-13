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Компании Ахметова, Фирташа и не только. Налоговая проверит более 6000 компаний в этом году

13.01.2021, 14:50
Компании Ахметова, Фирташа и не только. Налоговая проверит более 6000 компаний в этом году - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба в 2021 году проверит 6288 компаний. План-график обнародован на сайте ГНС.

В частности, налоговая проведет 462 проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов, 3598 проверок крупного, среднего и малого бизнеса, 209 проверок финансовых учреждений, 1664 проверки ФОП.

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В этом году планируются проверки Ладыженской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Луганской, Добротворский и Приднепровской ТЭС (конечный бенефициар Ринат Ахметов), ООО "Винницкая аграрно-промышленная группа" (конечный бенефициар Александр Герега), "Футбольный клуб "Ильичевец" ( владелец – Владимир Бойко), "Винницагаз" Дмитрий Фирташ, дочернего предприятия "Мариупольского металлургического комбината им. Ильича"- "Ильич-Агро Донбасс" (конечный бенефициар Ринат Ахметов), "Шахта "Свято-Покровская №3" (в сфере управления Рината Ахметова).

Также в плане проверок – ООО "Рошен-Харьков" и Рошен-Волынь, ООО "Верес", агрохолдинги Хортица, Каргилл агро, ряд филиалов агрохолдинга Нибулон.

Налоговая также проверит и филиалы почтовых операторов Укрпошты, Новой почты, ряд филиалов Укравтодора и другие.

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Наталия Софиенко
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