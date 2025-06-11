Конкурс на должность главы БЭБ продолжится: комиссия назначила новые даты собеседований

Конкурсная комиссия БЭБ (Фото: YouTube / КабМін)

Комиссия по отбору директора Бюро по экономической безопасности в среду единогласно назначила новые даты собеседований с претендентами на 21-23 июня.

Это позволило урегулировать кризис в работе комиссии, возникший в начале июня.

Назначение нового руководителя БЭБ является критически важным для Украины, поскольку, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, этот процесс должен завершиться до конца июля.

Но 5 июня комиссия получила письмо от СБУ, которая попросила предоставить больше времени на проверку информации о возможных связях с Россией у трех кандидатов.

После этого трое представителей государства в конкурсной комиссии заблокировали начало планируемых на 8 июня собеседований.

По словам члена комиссии Юрия Пономаренко, их действия не были направлены на срыв конкурса.

"Все инсинуации насчет того, что украинские члены комиссии пытаются сорвать или заблокировать конкурс, выполняют какой-то политический заказ, они абсолютно лишены каких-либо оснований", – сказал Пономаренко.

"Мы попросили в пределах возможного, в пределах разумного не отменить, не остановить, а отложить собеседования до получения более полной, более точной, верифицированной информации от Службы безопасности Украины", – добавил он.

О попытке срыва конкурса в БЭБ заявляет нардеп Ярослав Железняк от фракции Голос.

"Я и мои источники убеждены, что задача от президента сорвать конкурс по БЭБ до сих пор поставлена. И ее будут выполнять так или иначе. По всей вероятности, это будет через суд, но у них есть еще пара опций в запасе. Думаю, дождутся заседания правления МВФ и сразу после этого заблокируют", – спрогнозировал он.