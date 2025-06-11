Конкурс на посаду директора БЕБ продовжиться: комісія призначила нові дати співбесід

Конкурсна комісія БЕБ (Фото: YouTube / КабМін)

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки в середу одноголосно призначила нові дати співбесід з претендентами на 21-23 червня.

Це дозволило врегулювати кризу в роботі комісії, яка виникла на початку червня.

Призначення нового керівника БЕБ є критично важливим для України, оскільки, відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, цей процес має завершитися до кінця липня.

Але 5 червня комісія отримала листа від СБУ, яка попросила надати більше часу на перевірку інформації про можливі зв'язки з Росією у трьох кандидатів.

Після цього троє представників держави у конкурсній комісії заблокували початок співбесід, що планувалися на 8 червня.

За словами члена комісії Юрія Пономаренка, їхні дії не були спрямовані на зрив конкурсу.

"Всі інсинуації щодо того, що українські члени комісії намагаються зірвати чи заблокувати конкурс, виконують якесь політичне замовлення, вони абсолютно позбавлені будь-яких підстав", – сказав Пономаренко.

"Ми попросили в межах можливого, в межах розумного не скасувати, не зупинити, а відкласти співбесіди до отримання повнішої, точнішої, верифікованої інформації від Служби безпеки України", – додав він.

Про спробу зриву конкурсу в БЕБ заявляє нардеп Ярослав Железняк від фракції Голос.

"Я і мої джерела переконані, що задача від президента зірвати конкурс по БЕБ досі поставлена. І її будуть виконувати так чи інакше. Найімовірніше, це буде через суд, але у них є ще пару опцій в запасі. Думаю, дочекаються засідання правління МВФ та одразу після цього заблокують", – спрогнозував він.