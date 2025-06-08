Представники держави спробували зірвати початок співбесід з кандидатами в БЕБ

Члени комісії БЕБ: Пономаренко, Стефан, Маласкевічюс, Гиляка (Джерело: Кабмін / YouTube)

Представники держави в конкурсній комісії БЕБ спробували відкласти співбесіди з кандидатами на посаду голови бюро, що мали розпочатися в неділю, посилаючись на необхідність додаткової перевірки від Служби безпеки України.

15 травня всі кандидати пройшли спецперевірку, але, за словами представника держави в комісії Юрія Пономаренка, в останній момент з'явилася інформація про те, що щонайменше троє кандидатів можуть мати зв'язки з Російською Федерацією.

"В інший час ми, можливо, могли б на це не зважати, але зараз, коли на кону стоїть саме виживання української державності, ми повинні бути максимально обережними. Єдиним авторитетним джерелом верифікації інформації про можливі зв'язки кандидатів з РФ може бути тільки Служба безпеки України", – сказав Пономаренко під час засідання, яке транслювалося на Youtube-каналі уряду.

Члени комісії повідомили, що 5 червня надійшов датований 24 травня лист від голови СБУ про те, що їй потрібно більше часу на перевірку цієї інформації.

Усі троє представників держави виступили за те, щоб дочекатися результатів перевірки, перш ніж проводити інтерв'ю з учасниками конкурсу.

Міжнародні представники в комісії запропонували не відкладати співбесіди й розпочати їх за графіком (оскільки невідомо, скільки часу знадобиться на отримання відповіді від СБУ), але не ухвалювати рішення без урахування інформації від СБУ.

Під час голосування голоси поділилися порівну: три представники від держави проголосували проти проведення співбесід до отримання інформації від СБУ, три міжнародники проголосували за їхнє проведення.

"У законі передбачена така ситуація. Якщо у нас нічия, то голоси міжнародників є переважними, тому де-факто рішення ухвалене, але через 24 години від зараз. Нам потрібно буде заново оголосити співбесіди", – прокоментувала результати голосування головуюча на засіданні Лаура Стефан.