Представители государства попытались сорвать начало собеседований с кандидатами в БЭБ

Члены комиссии БЭБ: Пономаренко, Стефан, Маласкевичюс, Гиляка (Источник: Кабмин / YouTube)

Представители государства в конкурсной комиссии БЭБ попытались отложить начало собеседований с кандидатами на должность главы бюро, которые должны были начаться в воскресенье, ссылаясь на необходимость дополнительной проверки от Службы безопасности Украины.

15 мая все кандидаты прошли спецпроверку, но, по словам представителя государства в комиссии Юрия Пономаренко, в последний момент появилась информация о том, что по меньшей мере три кандидата могут иметь связи с Российской Федерацией.

"В другое время мы, возможно, могли бы на это не обращать внимания, но сейчас, когда на кону стоит само выживание украинской государственности, мы должны быть максимально осторожными. Единственным авторитетным источником верификации информации о возможных связях кандидатов с РФ может быть только Служба безопасности Украины", – сказал Пономаренко во время заседания, которое транслировалось на Youtube-канале правительства.

Члены комиссии сообщили, что 5 июня пришло датированное 24 мая письмо от главы СБУ о том, что ей нужно больше времени на проверку этой информации.

Все трое представителей государства выступили за то, чтобы дождаться результатов проверки, прежде чем проводить интервью с участниками конкурса.

Международные представители в комиссии предложили не откладывать собеседования и начать их по графику (поскольку неизвестно, сколько времени уйдет на получение ответа от СБУ), но не принимать решение без учета информации от СБУ.

Во время голосования голоса поделились поровну: три представителя от государства проголосовали против проведения собеседований до получения информации от СБУ, три международника проголосовали за их проведение.

"В законе предусмотрена такая ситуация. Если у нас ничья, то голоса международников являются решающими, поэтому де-факто решение принято, но через 24 часа от этого момента. Нам нужно будет заново объявить собеседования", — прокомментировала результаты голосования председательствующая на заседании Лаура Стефан.