Крупнейший в мире суверенный фонд прогнозирует, что высокая инфляция станет постоянной
Норвежский суверенный фонд, в управлении которого находятся активы на $1,3 трлн, предполагает, что высокая инфляция в мире может стать постоянной. Гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген в интервью Financial Times заявил, что не считает нынешний глобальный всплеск цен временным.
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"Это происходит повсеместно. Ikea повысила цены на 9%, выросли цены на продукты питания, сохраняются высокие тарифы на грузоперевозки, металлы, сырье, энергоносители, газ... Мы также видим повышение зарплат", – заявил он.
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Танген считает, что впереди период "чрезвычайно низких процентных ставок и высокого фондового рынка с растущей – а иногда ускоряющейся – инфляцией", что приведет к низкой доходности акций и облигаций.
- Индекс потребительских цен в крупных промышленных странах в 2021 году достиг наибольших за десятилетия значений. В США, в частности, годовой темп роста цен ускорился до 7% в декабре, хотя еще в мае 2020 года он составил всего 0,1%. От Федрезерва США теперь ожидает пять раундов повышения процентных ставок в 2022 году для сдерживания роста цен.
- В еврозоне инфляция достигла нового исторического максимума в 5%.
- В Украине годовая инфляция стала самой большой с 2017 года – 10%.
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