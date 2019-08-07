MasterCard купит датскую платежную систему за $3 млрд

Американская платежная система MasterCard купит платежную платформу датской компании Nets за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд). Об этом говорится в пресс-релизе MasterCard.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2020-го после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов. Она позволит Mastercard расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени.

Nets - оператор крупнейшей в Скандинавии платежной системы. Компания обслуживает более 400 000 торговых точек.